مدير عام "آثار الإسكندرية" يوضح تفاصيل اكتشاف جديد

كشف خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، التفاصيل المتعلقة باكتشاف بقايا ضاحية سكنية يونانية رومانية في محافظة الإسكندرية.



وقال "أبو الحمد" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إنه لابد من شكر الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمام البالغ بالآثار المصرية والمتاحف.



وأشار إلى أنه تم اكتشاف في مدينة الشاطبي بالإسكندرية العديد من الآثار التي ترجع للعصر اليوناني والروماني، وتم اكتشاف مدينة سكنية كاملة تحتوي على العديد من العناصر المعمارية من صهاريج المياه وباقيا معبد وبعض الورش ووجود تماثيل للاسكندر الأكبر وهي آثار تؤرخ لفترة عن الحياة اليومية في العصر اليوناني الروماني خلال هذه الفترة.

