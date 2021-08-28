المفتي: نعمل باستقلالية تامة.. ولا يوجد توجيه أو إملاء "فيديو"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد مشروع مس المواطن البسيط مثل مشروع حياة كريمة، لافتا إلى أن دار الإفتاء أكدت انه يجوز توجيه الزكاة لمبادرة حياة كريمة.



وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن 90% من مبادرة حياة كريمة موجه للفقراء والمساكين، مضيفا أن دار الإفتاء تقف في ظهر كل المبادرات والمشروعات القومية التي تدعم المجتمع وتوفر له حياة كريمة.



وأضاف أنه يجوز أن تدفع الصدقات والتبرعات والهبات للمبادرات التي تخدم الناس، مؤكدا أن دار الإفتاء تعمل باستقلالية تامة ولا يوجد توجيه أو إملاء من أي طرف، حيث تعمل الدار من وحي الضمير الاستفتائي.

