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برفقة هنا الزاهد.. أحمد فهمي ينشر صورة جديدة لهما

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان أحمد فهمى، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام..

وظهرت هنا الزاهد، برفقة زوجها أحمد فهمى، وعلق "ليالي الجمعة"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه



يذكر أن هنا شاركت خلال موسم رمضان الماضى، فى بطولة مسلسل النمر مع الفنانين محمد إمام، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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