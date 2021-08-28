أحمد حاتم: هناك أباء في الحقيقة مثل "صلاح" في "ليه لأ 2".. وعلاقة الأب بابنته جذبتني للعمل









كشف الفنان أحمد حاتم، خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل ليه لأ٢، بالمركز الكاثوليكي للسينما، بحضور معظم أبطال العمل:عن سر قبوله دور صلاح في العمل قائلا: "تناول علاقة الأب بابنته أكثر ما جذبني للمسلسل".





واضاف "حاتم"، أنه قابل آباء في الحقيقة يشبهون دور صلاح قائلا:" قابلت شخص قالي أن بعمل كدا مع طلقتي والناس المحيطة مستغربين من ده، وأنبسط إني لقيت الدور ده،





ومن ناحية أخرى، تحدثت الفنانة منة شلبي، خلال الندوة عن الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع الطفل سليم، ومنى زاهر قائلة: " العمل مع الأطفال صعب جدًا خصوصًا أن التصوير يكون مرهق بالنسبة لنا كمحترفين فما بالك بالأطفال.





واضافت "شلبي"، أن فكرة المسلسل مختلفة مما جعلها تتحمس للعمل قائلة: "كلنا اشتغلنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بيها، والمسلسل مختلف كفكرة وشامل عوامل كتير تشبه الناس.





ووجهت الشكر لفريق العمل المتمثل في الإنتاج والإخراج، والموسيقة التصويرية مؤكدة إنهم دائما ما يقدمون المساعدة"





تدور قصة مسلسل ليه لا الجزء الثاني حول قضية التبني، من خلال منة شلبي التي جسدت دور فتاة تدعى ندى طبيبة عيون، كانت تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وترغب في احتضان طفل، لكنها تُواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.



