Advertisements

أحمد حاتم: هناك أباء في الحقيقة مثل "صلاح" في "ليه لأ 2".. وعلاقة الأب بابنته جذبتني للعمل

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم - تصوير: هالة يوسف
Advertisements


كشف الفنان أحمد حاتم، خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل ليه لأ٢، بالمركز الكاثوليكي للسينما، بحضور معظم أبطال العمل:عن سر قبوله دور صلاح في العمل قائلا: "تناول علاقة الأب بابنته أكثر ما جذبني للمسلسل".

واضاف "حاتم"، أنه قابل آباء في الحقيقة يشبهون دور صلاح قائلا:" قابلت شخص قالي أن بعمل كدا مع طلقتي والناس المحيطة مستغربين من ده، وأنبسط إني لقيت الدور ده، 

ومن ناحية أخرى، تحدثت الفنانة منة شلبي، خلال الندوة عن الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع الطفل سليم، ومنى زاهر قائلة: " العمل مع الأطفال صعب جدًا خصوصًا أن التصوير يكون مرهق بالنسبة لنا كمحترفين فما بالك بالأطفال. 

واضافت "شلبي"، أن فكرة المسلسل مختلفة مما جعلها تتحمس للعمل قائلة: "كلنا اشتغلنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بيها، والمسلسل مختلف كفكرة وشامل عوامل كتير تشبه الناس.

ووجهت الشكر لفريق العمل المتمثل في الإنتاج والإخراج، والموسيقة التصويرية مؤكدة إنهم دائما ما يقدمون المساعدة" 

تدور قصة مسلسل ليه لا الجزء الثاني حول قضية التبني، من خلال منة شلبي التي جسدت دور فتاة تدعى ندى طبيبة عيون، كانت تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وترغب في احتضان طفل، لكنها تُواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.


 
أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

3 متغيرات في الأهلي بعد صفقة حسام حسن.. ماذا حدث؟

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم بديل مبابي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

01:32 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements