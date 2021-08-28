عايزة رياض تنتهي من تصوير فيلمها الجديد

انتهى الفنانة عايدة رياض، من تصوير فيلمها الجديد ماريونيت بشكل كامل، ومن المقرر البدء فى مرحلة المونتاج والمكساج خلال الفترة القادمة.



فيلم ماريونيت من بطولة أحمد سلامة، طعايدة رياض ، سامح بسيوني، تأليف محمد ضياء ، إخراج حسن البرديسي ، إنتاج ورشة Future Dream لإعداد الممثل.





وشاركت عايدة رياض في بطولة عدة أفلام منها «أحلام هند وكاميليا، أهل القمة، وعودة الابن الضال، الكيت كات، اللعب مع الكبار، السقوط».



شاركت عايدة رياض في بطولة عدة مسلسلات منها «الأدهم، وشارع عبد العزيز، إسم مؤقت، حالة عشق».