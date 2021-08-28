"كان ممرض".. الباز يكشف مفاجاة عن المحامي أحمد مهران (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الباز، إنه لا يستبعد أن المحامي أحمد مهران يقصد اشعال الفتن بالأفكار التي يطرحها على المجتمع والتي كان آخرها زواج "البارت تايم"، لافتا إلى أن هناك محامين تقدموا ضد مهران ببلاغات بإثارة الفتن.





وأشار "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن "مهران" حصل على ليسانس الحقوق في 2009 من جامعة القاهرة بنظام التعليم المفتوح، كاشفا أن أحمد مهران كان يعمل ممرضا، وفني تخدير، ويعمل مستشفى جراحات اليوم الواحد.



