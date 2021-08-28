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موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد ضياع الدوري

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:57 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعلم مدى حزن جماهير النادي لخسارة لقب الدوري، لكن الفرصة متاحة للقتال مجددًا من أجل هذه الجماهير والتتويج بالبطولات المقبلة.

وقال موسيماني عقب مباراة أسوان: «جماهير الأهلي هي سر الطاقة والقوة، ونقسم لهم أننا سنكون أقوى وأذكى وعند حسن ظنهم في البطولات المقبلة».

ووجه موسيماني الشكر إلى جماهير الأهلي، واعتذر لها بسبب خسارة لقب الدوري، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى بلاده لمدة 3 أيام.

وأضاف: «لعبنا ١٩ مباراة في ٥٣ يومًا عكس المنافس، الذي حصل على فترات راحة كبيرة في نفس الوقت، بالإضافة لارتباط العديد من اللاعبين بالتزاماتهم مع المنتخبات، مع منح اللاعبين الدوليين راحة بعد الانتظام لتجنب الإرهاق».

وعن عدد الأهداف التي سكنت مرمى الأهلي هذا الموسم قال موسيماني: «أنا أمين مع نفسي وأعرف السبب، ولكن معظم هذه الأهداف كانت في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يشير إلى فقدان التركيز والإرهاق».

وأكد موسيماني أن مواجهات الدوري تختلف عن مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسؤالي لمن يقول إن إفريقيا أضعف من الدوري: لماذا لم تفز بدوري أبطال إفريقيا نفسه وغادرت مرتين متتاليتين دون أي لقب؟

وأوضح موسيماني أنه في نعمة كبيرة، لما حققه من بطولات خلال 11 شهرًا مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أحد جماهير الأهلي نشر له عدة صورة عبر السوشيال ميديا وفي 6 منها كان يحمل خمس بطولات.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «تعلمت هنا كل شيء، وكنت في بداية الأمر لا أعرف كثيرًا عن الكرة المصرية أو عن عادات اللاعبين وتقاليدهم، ولكني الآن عرفت أن هناك أشياء كثيرة يجب أن أتعلمها لتجنب أخطاء عدم المعرفة».

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة السوشيال ميديا الاهلي اخبار الرياضة

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