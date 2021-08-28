Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:01 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وحيد وهزيمة، بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع عشر بلا شئ من النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي وآرسنال جدول الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

مفاجآة كبرى.. برشلونة لا يُمانع من بيع نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

3 متغيرات في الأهلي بعد صفقة حسام حسن.. ماذا حدث؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

مع رونالدو.. تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد الجديد «ضد الكسر»

منذ حوالي 4 ساعات

مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ أقل من ساعة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements