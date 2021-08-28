موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وحيد وهزيمة، بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع عشر بلا شئ من النقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.



