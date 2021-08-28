منة شلبي: فكرة "ليه لأ ٢"مختلفة.. والعمل مع الأطفال مرهق وصعب





كرم المركز الكاثوليكي مساء اليوم الجمعة، أبطال مسلسل ليه لا الجزء الثاني، عن النجاح الذي حققه مؤخرًا، وقدمت الشكر على تكريم المركز لها ولأبطال مسلسل ليه لأ.





وتحدثت الفنانة منة شلبي، خلال الندوة عن الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع الطفل سليم، ومنى زاهر قائلة: " العمل مع الأطفال صعب جدًا خصوصًا أن التصوير يكون مرهق بالنسبة لنا كمحترفين فما بالك بالأطفال.





واضافت "شلبي"، أن فكرة المسلسل مختلفة مما جعلها تتحمس للعمل قائلة: "كلنا اشتغلنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بيها، والمسلسل مختلف كفكرة وشامل عوامل كتير تشبه الناس.





ووجهت الشكر لفريق العمل المتمثل في الإنتاج والإخراج، والموسيقة التصويرية مؤكدة إنهم دائما ما يقدمون المساعدة"





تدور قصة مسلسل ليه لا الجزء الثاني حول قضية التبني، من خلال منة شلبي التي جسدت دور فتاة تدعى ندى طبيبة عيون، كانت تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وترغب في احتضان طفل، لكنها تُواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.