شريف منير يكشف سبب امتناعه عن تقديم دور المرأة مرة أخرى



كشف الفنان شريف منير أثناء استضافته فى برنامج لايت شو على قناة الحياة، عن الشخصية التى يرفض أن يقدمها مرة أخري فى مشواره الفني.





حيث قال"شخصية "المرأة"، أرفض تقديمها، مرة أخرى، وذلك لأني قدمتها مرتين بطريقتين مختلفتين حيث قدمتها كوميدى فى مسرحية "حزمنى يا" وقدمتها تراجيدي فى "هستيريا".







ويظهر النجم شريف منير ضمن أحداث فيلم "السرب" كضيف شرف ويجسد من خلاله شخصية شريف المصرى قائد الجوات الجوية وهو أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني.





فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.