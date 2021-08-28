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منى أحمد زاهر: مش لازم بنت الممثل تبقى ممثلة.. وكنت خايفة من "ليه لأ 2"

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:14 ص
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
كريم هاشم- تصوير هالة يوسف
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قالت الطفلة منى أحمد زاهر، خلال مشاركتها في ندوة لتكريم أبطال مسلسل ليه لأ 2، بالمركز الكاثوليكي للسينما عن تخوفها للعمل في المسلسل في بداية الأمر، وعلقت قائلة:" كنت خايفة في الأول، ولكن بعد التدريب بقيت شاطرة ومفيش أي خوف.

وأضافت "منى "خلال التكريم: إنه ليس بالضرورة أن يكون نجل الممثل ممثل ولا نجل الدكتور دكتور، قائلة مش عشان انا بنت أحمد زاهر لازم أكون ممثلة أنا بحب التمثيل من زمان"، مشيرة إلى أنا والدها الفنان أحمد زاهر لم يتدخل في ترشيحها للدور".

وأشارت إلى أن المخرجة مريم أبو عوف هي السبب الرئيسي في ظهورها بهذا الشكل الذي حاز على إعجاب الجمهور قائلة: "مريم أبو عوف هي اللي علمتني كل حاجة في المسلسل، وذاكرت معايا الدور، وكنت لما بغلط بتخليني أعيد المشهد وتقولي أعمل ايه لحد ما أطلعه مظبوط".


تدور قصة مسلسل ليه لا الجزء الثاني حول قضية التبني، من خلال منة شلبي التي جسدت دور فتاة تدعى ندى طبيبة عيون، كانت تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وترغب في احتضان طفل، لكنها تُواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر

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