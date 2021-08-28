تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

تحدث تقرير صحفي فرنسي عن تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد الإسباني لضم مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





صفقة كيليان مبابي في ريال مدريد





و من المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيفي المقبل، حيث رفض اللاعب كل عروض التجديد ويصر على الرحيل الآن إلى القلعة البيضاء.





من جانبه ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ريال مدريد الإسباني حجز القميص رقم 5 الذي كان يرتديه زين الدين زيدان، أسطورة فرنسا والميرنجي، لصالح مبابي في الموسم الجاري.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز قدموا عرضًا ثانيًا لباريس لضم مبابي بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.



