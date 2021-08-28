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موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:32 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
غدير أحمد
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أقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة قبل فترة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، يوم الخميس، 2 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر وانجولا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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