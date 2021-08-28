عزيز الشافعي ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة "الزعامة الزمالك"

انتهى عزيز الشافعى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الزعامة الزمالك"، إهداء لجماهير النادى الأبيض، بعد حصول نادي الزمالك على لقب الدورى المصرى رقم 13.



والأغنية من كلماته، وألحانه، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر طرحها السبت على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





من ناحية أخرى يتعاون عزيز مع دياب، فى أحدث أغانيه "يا ساتر"، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت ماهر صلاح، وإنتاج وليد منصور، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.