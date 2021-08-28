سارة عبدالرحمن: شعرت بالأمومة من خلال مسلسل "ليه لا 2"

قالت الفنانة سارة عبدالرحمن إن دورها في ليه لا 2 كان صعب بالنسبة لها، وكان الخوف يتملك منها دائمًا حول أدائها أذا كان مناسب ام لا".













وعبرت "عبدالرحمن" عن صعوبة الدور من خلال تقديم مشاعر الأمومة مشيرة إلى إنها دائمًا كانت مطالبة بالتعاطف مع الدور والمذاكرة المستمرة قائلة:" متعرضتش ومجربتش شعور الأمومة قبل ذلك ولكن ولو قابلت شخصية زيها بخاف منها وبتوتر".







