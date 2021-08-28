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سارة عبدالرحمن: شعرت بالأمومة من خلال مسلسل "ليه لا 2"

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:31 ص
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن
كريم هاشم- تصوير هالة يوسف
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قالت الفنانة سارة عبدالرحمن إن دورها في ليه لا 2 كان صعب بالنسبة لها، وكان الخوف يتملك منها دائمًا حول أدائها أذا كان مناسب ام لا".



وعبرت "عبدالرحمن" عن صعوبة الدور من خلال تقديم مشاعر الأمومة مشيرة إلى إنها دائمًا كانت مطالبة بالتعاطف مع الدور والمذاكرة المستمرة قائلة:" متعرضتش ومجربتش شعور الأمومة قبل ذلك ولكن ولو قابلت شخصية زيها بخاف منها وبتوتر".


ومن ناحية أخرى، تحدثت الفنانة منة شلبي، خلال الندوة عن الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع الطفل سليم، ومنى زاهر قائلة: " العمل مع الأطفال صعب جدًا خصوصًا أن التصوير يكون مرهق بالنسبة لنا كمحترفين فما بالك بالأطفال.
واضافت "شلبي"، أن فكرة المسلسل مختلفة مما جعلها تتحمس للعمل قائلة: "كلنا اشتغلنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بيها، والمسلسل مختلف كفكرة وشامل عوامل كتير تشبه الناس.
ووجهت الشكر لفريق العمل المتمثل في الإنتاج والإخراج، والموسيقة التصويرية مؤكدة إنهم دائما ما يقدمون المساعدة"
تدور قصة مسلسل ليه لا الجزء الثاني حول قضية التبني، من خلال منة شلبي التي جسدت دور فتاة تدعى ندى طبيبة عيون، كانت تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وترغب في احتضان طفل، لكنها تُواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن

الكلمات المفتاحية

منى زاهر منة شلبي ليه لا2 سارة عبدالرحمن أحمد زاهر أحمد حاتم

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