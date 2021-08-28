أزمة جديدة بين الزمالك و كارتيرون بشأن ملف الراحلين

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

خلاف بين الزمالك و كارتيرون





و تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بفكرة الإبقاء على الثنائي مروان حمدى، وأسامة فيصل فى الموسم الجديد.





من جانبه فضلت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة رحيل الثنائي لأخذ فرصة في أحد أندية الدوري المصري بالموسم المقبل.





و من المنتظر أن يتم حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال جلسة مرتقبة بين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء و المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم السبت.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ13 بتاريخ القلعة البيضاء.



