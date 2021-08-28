Advertisements

أزمة جديدة بين الزمالك و كارتيرون بشأن ملف الراحلين

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:59 ص
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
Advertisements
حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.
خلاف بين الزمالك و كارتيرون

و تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بفكرة الإبقاء على الثنائي مروان حمدى، وأسامة فيصل فى الموسم الجديد.

من جانبه فضلت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة رحيل الثنائي لأخذ فرصة في أحد أندية الدوري المصري بالموسم المقبل.

و من المنتظر أن يتم حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال جلسة مرتقبة بين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء و المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم السبت.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ13 بتاريخ القلعة البيضاء.

الكلمات المفتاحية

كارتيرو ن الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

باريس سان جيرمان يحسم بديل مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

3 متغيرات في الأهلي بعد صفقة حسام حسن.. ماذا حدث؟

منذ حوالي 3 ساعات

مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي السابق

كارتيرون يطالب الزمالك بضم الهداف

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء حفني في الزمالك

كارتيرون يحسم ملف الراحلين عن الزمالك

كارتيرون يحدد رحيل هذا الرباعي عن الزمالك

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

01:32 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements