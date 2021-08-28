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باريس سان جيرمان يحسم بديل مبابي

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:01 ص
مبابي
مبابي
محمد زويد
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يجهز نادي باريس سان جيرمان لتحرك مفاجئ في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه كيليان مبابي صوب ريال مدريد.

وتفيد بعض التقارير الصحفية، باقتراب المهاجم الفرنسي من الانتقال للنادي الملكي، الذي قدم عرضا ثانيا لضمه مقابل 170 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين أخرى على هيئة حوافز إضافية.

وبحسب صحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن النادي الفرنسي يخطط للتقدم بعرض تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، لضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، هذا الصيف.

ورغم قيمة العرض الضخمة، إلا أن النادي الألماني أكد مرارًا على عدم عزمه على التخلي عن صاحب الـ21 عامًا هذا الصيف، حيث ينوي التعويل عليه لموسم آخر على الأقل.

ويرتبط إيرلينج هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطا يتيح له إمكانية الرحيل مقابل 75 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.

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