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فى يومها العالمي. هكذا ناقشت السينما علاقة الصداقة

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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اليوم العالميّ للصّداقى هو يوم عالميّ يتمّ الاِحتِفاء فيه بالصّداقة لإدراك جدواها وأهميّتها بوصفها إِحدى المشاعر النّبِيلة والقيمة في حياة البشر في جمِيع أنحاءٌ العالم.

نرصد لكم فى هذا التقرير أبرز الأفلام المصرية التي تناولت علاقة الصداقة:

سلام يا صاحبي:
تطرح السينما المصرية ثنائي رائع قد جسد المعني الضمني للوفاء والاخلاص، حيث تدور الأحداث حول قصة صديقين نشاة علاقتها في الزنزانة وتطورت، وقد جسد مرزوق (عادل إمام)دور الصديق الذي ضحي بعشقيته الذي أحبها صديقه بركات(سعيد صالح) وتقدم لخطبتها ،وبادله مرزوق مشاعر اخوة نبيلة، وانتهت علاقة صداقتهما بمقتل بركات ،وثأر صديقة له وانتهي الفيلم بعبارة علقت علي مقبر بركات وهي«سلام يا صاحبي»•

بنات وسط البلد:
علي الرغم من أن الفيلم لم يكشف بشكل صريح عن مفهوم الصداقة إلا انه ظهر ضمن أحداثه، فقد لعبت هند صبري دور الصديقة المقربة للفنانة منة شلبي، فقد تقاسما الحياة سويا بحلوها ومرها بل وحتي أكاذيبها، وظهر الجانب الإيجابي باعتراف كل منهما بعيوب الأخري ولم تنتهي صداقتمها بعد هذه المواجهة، بل تغيرت حياتهما.

أوعي وشك:
أوضح الفيلم في إطار كوميدي شكل الصحوبية والتي لعب فيها الفنان أحمد رزق دور الصديق المقرب لصديقه أحمد عيد، اللذان تربا سويا وتقاسما الأحداث في كل الأوقات، ولم يتخلا عن بعضهما رغم صعوبة الأحداث.

أصحاب ولا بيزنيس:
أولوية البيزنس علي الصداقة..تلك هو الجانب الذي كشف عنه الفيلم كجانب آخر من الصداقة، حيث تدور القصة بين مصطفي قمر وهاني سلامة اللذان تنافسا علي العمل في الحملات الإعلانية التي كانت ملتقي صداقتهما، وأثناء تلك المنافسة حدثت الإنتفاضة الفلسطينية وذهب مصطفي قمر ليجاري الأحداث في فلسطين، ووقع الاختيار علي هاني سلامة ولم تتاثر علاقتهما بعيداً عن العمل.

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