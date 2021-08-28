شاهد.. ريم سامي ترقص في أول فيديو لحفل خطوبتها الثاني

شاركت الفنانة مي عمر أول فيديو من حفل الخطوبة الثاني التي أقامتها ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.



وظهر النجم تامر حسني وهو يحيي حفل الخطوبة الثاني وحرصت ريم سامي وخطيبها طارق هيمن على الرقص.



كما ظهر الحفل بشكل صاخب مما آثار إعجاب الجمهور وتألقت مي عمر من تجهيزاتها قبل الخطوبة من خلال وضع الميك أب اللافت.



وقررت ريم سامي إقامة حفلين للخطوبة الأول بحضور المقربين وأفراد العائلة والثاني بحضور نجوم الفن حيث حرص محمد سامي على ارسال دعوة لهم بالحضور.