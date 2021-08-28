جنات تقدم باقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

تألقت النجمة جنات في حفلها الغنائي اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته ال29.



وقدمت جنات باقة من أروع أغانيها

الطفلة البريئة، اللي بيني وبينك، على فكرة، ضمني بعيونك، اسمع كلامي، حب امتلاك، خيط ضعيف، أكتر من سنة، بحبك، مابقتش طيب، مني ليك، قدرت تحب، علشان خاطره، وجيالك".



وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.