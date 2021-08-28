المركز الكاثوليكي يكرم أبطال مسلسل "ليه لا2" (صور)

كرم المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم الجمعة، أبطال مسلسل ليه لأ 2، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بعدما حقق العمل نجاحًا كبيراً بعد عرضه مؤخرًا، لتناوله قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال.





حضر التكريم أبطال المسلسل على رأسهم بطلة المسلسل منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبدالرحمن، يارا جبران، الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، ولم يحضر الفنان تامر نبيل، ودنيا ماهر، وفراس سعيد.





منة شلبي





ووجهت الفنانة منة شلبي، في البداية التحية والشكر للمركز الكاثوليكي والأنبا بطرس دانيال، مشيرة إلى أنا أول تكريم لها كان من المركز الكاثوليكي.

وتحدثت الفنانة منة شلبي، خلال الندوة عن الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع الطفل سليم، ومنى زاهر قائلة: " العمل مع الأطفال صعب جدًا خصوصًا أن التصوير يكون مرهق بالنسبة لنا كمحترفين فما بالك بالأطفال.

واضافت "شلبي"، أن فكرة المسلسل مختلفة مما جعلها تتحمس للعمل قائلة: "كلنا اشتغلنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بيها، والمسلسل مختلف كفكرة وشامل عوامل كتير تشبه الناس.





أحمد حاتم

بينما كشف الفنان أحمد حاتم، خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل ليه لأ٢، بالمركز الكاثوليكي للسينما، بحضور معظم أبطال العمل:عن سر قبوله دور صلاح في العمل قائلا: "تناول علاقة الأب بابنته أكثر ما جذبني للمسلسل".

واضاف "حاتم"، أنه قابل آباء في الحقيقة يشبهون دور صلاح قائلا:" قابلت شخص قالي أن بعمل كدا مع طلقتي والناس المحيطة مستغربين من ده، وأنبسط إني لقيت الدور ده،





سارة عبدالرحمن





ومن ناحية أخرى عبرت سارة عبدالرحمن" عن صعوبة الدور من خلال تقديم مشاعر الأمومة مشيرة إلى إنها دائمًا كانت مطالبة بالتعاطف مع الدور والمذاكرة المستمرة قائلة:" متعرضتش ومجربتش شعور الأمومة قبل ذلك ولكن ولو قابلت شخصية زيها بخاف منها وبتوتر".





مراد مكرم





و أشار مراد مكرم، إلى أنه لم يتدخل إطلاقًا في سيناريو العمل، حيث إنه اقتنع بدوره وبالعمل منذ قراءته الأولى له.







