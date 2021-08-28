نجم الزمالك يختار أفضل لاعب في مصر هذا الموسم





كشف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن افضل لاعب في النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وأكد محمود علاء في تصريحات إعلامية مع الاعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعب في الموسم الحالي".





وتابع:" الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بذل مجهود كبير مع الفريق، من أجل الوصول إلي هذة اللحظة وحصد اللقب".





وكان حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث لقاء الزمالك والبنك الأهلي، الذي جمعهم أمس على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



