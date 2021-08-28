Advertisements

توتنهام يفشل في ضم صفقة الموسم

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:35 ص
توتنهام
توتنهام
محمد زويد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن رفض وولفرهامبتون التخلي عن نجمه الإسباني أداما تراوري لصالح توتنهام على سبيل الإعارة.

وقدم توتنهام عرضا لاستعارة تراوري البالغ من العمر 25 عاما، قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، على أمل أن يتمكن من ضمه بشكل دائم في نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" أن مدرب وولفرهامبتون برونو لاجي، ما يزال يعتبر تراوري صاحب القوة البدنية الفريدة، عنصرا رئيسيا في خطط الفريق هذا الموسم، ولهذا السبب لا ينوي التخلي عنه.

وأضافت الصحيفة أن وولفرهامبتون، سيقدم لتراوري عقدا جديدا بمجرد أن تنتهي فترة التعاقدات الصيفية الحالية، حيث يتطلع لاجي لتشكيل فريق قوي يمكنه المنافسة في البريميرليج وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويعتبر مدرب توتنهام نونو إيسبيريتو سانتو، من أشد المعجبين بقدرات الإسباني أداما تراوري، بعدما عمل الاثنان معا في وولفرهامبتون.

الكلمات المفتاحية

رياضة تراوري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يحسم بديل مبابي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

3 متغيرات في الأهلي بعد صفقة حسام حسن.. ماذا حدث؟

منذ حوالي 3 ساعات

مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

منذ ساعة و 15 دقيقة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

01:32 ص

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements