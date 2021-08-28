توتنهام يفشل في ضم صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن رفض وولفرهامبتون التخلي عن نجمه الإسباني أداما تراوري لصالح توتنهام على سبيل الإعارة.





وقدم توتنهام عرضا لاستعارة تراوري البالغ من العمر 25 عاما، قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، على أمل أن يتمكن من ضمه بشكل دائم في نهاية الموسم.





وبحسب صحيفة "تيليجراف" أن مدرب وولفرهامبتون برونو لاجي، ما يزال يعتبر تراوري صاحب القوة البدنية الفريدة، عنصرا رئيسيا في خطط الفريق هذا الموسم، ولهذا السبب لا ينوي التخلي عنه.





وأضافت الصحيفة أن وولفرهامبتون، سيقدم لتراوري عقدا جديدا بمجرد أن تنتهي فترة التعاقدات الصيفية الحالية، حيث يتطلع لاجي لتشكيل فريق قوي يمكنه المنافسة في البريميرليج وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.





ويعتبر مدرب توتنهام نونو إيسبيريتو سانتو، من أشد المعجبين بقدرات الإسباني أداما تراوري، بعدما عمل الاثنان معا في وولفرهامبتون.



