نجم الزمالك يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله





كشف محمد أشرف روقا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال أشرف روقا في تصريحات إعلامية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت:" حتي هذة اللحظة أنا مستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك".





وتابع:" عقب الانتهاء من الاحتفال ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سوف يكون هناك جلسة خاصة مع إدارة الفريق، لحسم مصيري".





وأكد الإعلامي إبراهيم فايق: أن محمد أشرف روقا لاعب وسط نادي الزمالك، تلقى خلال الفترة الحالية أكثر من عرض الرحيل.



