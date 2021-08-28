Advertisements

دهان العقارات المطلة على محور مسطرد بلون موحد

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الأهالي قاموا بدهان وجهات عقاراتهم المطلة على محور مسطرد بلون موحد.

وأضاف إبراهيم صابر نائب المحافظ، أن دهانات العقارات تتم على نفقة الأهالي الشخصية، للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 119 عقارًا من تعارضات محور مسطرد من إجمالي 159 عقارًا.

وأوضح "صابر" أن المحافظة عوضت أصحاب العقارات التي أزيلت بحوالي 215 مليون جنيه، طبقًا لأسعار المنطقة.

وأردف أن المحور يربط منطقة المطرية ومسطرد وعين شمس والسلام بالنزهه حتى عدلى منصور بطول (16) كيلو مترًا والجاري تنفيذه بمعرفة الهيئه الهندسية للقوات المسلحة.

الكلمات المفتاحية

محور مسطرد بوابة الفجر القليوبية الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ حوالي 7 ساعات

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير شجرة مريم في المطرية

نائب محافظ القاهرة: نقل موقف ميدان المطرية إلى مسطرد

نائب محافظ القاهرة يتابع صرف تعويضات مواطني العقارات المتعارضة مع محور مسطرد

حي المطرية يساعد مُسنة في تسليم أوراقها للحصول على تعويض ضمن أعمال محور مسطرد

بدء إخلاء العقارات المتعارضة لإنشاء محور مسطرد لإزالتها

نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة محور مسطرد - عدلي منصور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements