دهان العقارات المطلة على محور مسطرد بلون موحد

قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الأهالي قاموا بدهان وجهات عقاراتهم المطلة على محور مسطرد بلون موحد.





وأضاف إبراهيم صابر نائب المحافظ، أن دهانات العقارات تتم على نفقة الأهالي الشخصية، للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة.





وفي سياق منفصل، أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 119 عقارًا من تعارضات محور مسطرد من إجمالي 159 عقارًا.





وأوضح "صابر" أن المحافظة عوضت أصحاب العقارات التي أزيلت بحوالي 215 مليون جنيه، طبقًا لأسعار المنطقة.



