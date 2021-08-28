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بالزي الأبيض حماقي يشعل حفل بالعليمن (صور)

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:57 ص
حماقي
حماقي
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محمد حماقى نجم أقوي حفلات الساحل هذا العام ووليد الحريرى يستعين بأاحدث تكنولوجيا فى عالم الحفلات وأحمد عصام يشعل أجواء العلمين، وارتدى النجم حماقي الزي الأبيض مع جمهوره.

أحيا النجم محمد حماقى، حفلا غنائيا ضخما، في الماسة بالعلمين الجديدة، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقة بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" واستخدمت لأول مرة أحدث تقنية فى تكنولوجيا ثرى دي مابينج  الذى ابدع فيها وليد الحريرى.

والذى يتم استخدامها لأول مرة فى الحفلات اللايف فى مصر وايضا فقرات نجم مصر فى الفاير شو الفنان احمد عصام الذى أشعل أجواء العلمين بفقرات الفاير.

وتفاعل الجمهور مع محمد حماقي بحماس كبير وذلك من خلال تقديمه عدد من أغانيه التي يعشقها جمهوره أبرزها "نفسى إبقى جنبه"، وقدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" و"من البداية"، "يا ستار" وغيرها من الأغاني.


وكانت أغنية “طالع موضة” أحدث أغاني النجم محمد حماقي والتي طرحها منذ أيام من  كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

تقول كلمات الأغنية

تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين ..  وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

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