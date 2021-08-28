"لا هيكسب ولا هيربح".. عمرو آديب يهاجم محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة خاصة للفنان محمد رمضان بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن سحب المركز الثقافي الألماني من الأخير الدكتوراه الفخرية وتكريمه له.





وكتب عمرو أديب، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله".





وأضاف "أديب" قائلا: "ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".









وكان نشب خلاف مؤخرا بين الفنان محمد رمضان وعمرو أديب وصل إلى القضاء، وذلك بعد تعليق عمرو أديب على تصرف محمد رمضان بقذف الأموال في الهواء متجاهلا الرد على قضيته مع الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، حيث قال عمرو أديب خلال إحدى حلقاته ببرنامج الحكاية "أنا هربيك".