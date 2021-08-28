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الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:33 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع المغربي وليد الكرتي لاعب فريق الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسئولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع اللاعب على كل تفاصيل عقده بجانب موافقة نادي الوداد المغربي على رحيل اللاعب.

وتابع المصدر، أن مسئولو الزمالك عرضوا ضم حميد أحداد أو المغربي محمد أوناجم على مسئولي الوداد ضمن الصفقة ودفع مقابل مادي.

ويجيد وليد الكرتي في مركز خط الوسط ليحل محل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي.

وأشار المصدر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، شاهد العديد من التسجيلات للاعب المغربي وأثنى على مستواه وتحمس للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون من إدارة الفارس الأبيض سرعة إنهاء الصفقة من أجل دخول اللاعب في التدريبات مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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