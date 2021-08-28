أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، موقفه من اللاعب الذي سيخرج من الفريق الملكي قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية من أجل السماح بقيد كيليان مبابي فور إنهاء الصفقة.





وأبلغ كارلو أنشيلوتي مسؤولي ريال مدريد أنه لا يرغب في استمرار ألفارو أودريوزولا ويضعه على رأس قائمة المعروضين للبيع الصيف الحالي لعدم الحاجة الفنية له.





وسيعتمد كارلو أنشيلوتي على داني كارفخال ولوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن مع عدم وجود أي فرصة أمام أودريوزولا للمشاركة بقميص ريال مدريد الموسم المقبل.





وأبلغ مسؤولو ريال مدريد اللاعب الإسباني بضرورة الموافقة على أحد العروض المقدمة له الصيف الحالي من أجل مغادرة الفريق، وهو ما استجاب له أودريوزولا بالفعل.





وأصبح الظهير الأيمن الإسباني على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء الصيف القادم.



