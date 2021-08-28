Advertisements

جوزيف عطية يطرح أغنية جديدة كتتر لمسلسل "عالحلوة والمرة"

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "​عالحلوة والمرة​" شارة المسلسل التي يغنيها الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​، وهي من كلمات داني نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.


وكان شوّق جوزيف عطية المتابعين بصورتين نشرهما في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر جوزيف بالصورة الأولى بكواليس تصوير عمل في مدينة إسطنبول التركية، وأرفق تعليقاً قال فيه: "قريباً".

كما نشر صورة أخرى بان فيه أمام المرآة وكتب عليها: "نستكمل التصوير".

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

منذ أقل من ساعتين

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

03:33 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements