عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن غارة نُفذت بطائرة مسيرة أمريكية، أسفرت عن قتل عضوًا في جماعة داعش، شرقي أفغانستان.





وحسب قناة العربية، فأفاد الجيش الأمريكي في بيانه بأن الغارة أسفرت عن مقتل الشخص المخطط للجماعة.





يأتي ذلك في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذتها جماعة تنظيم داعش الإرهابي قرب مطار كابل، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الأمريكيين.



