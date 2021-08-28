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السوري حسين الديك يحقق نجاحا كبيرا بكليب "سوا سوا"

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حصد الفنان السوري ​حسين الديك​ أكثر من 800 ألف مشاهدة لكليب أغنيته الجديدة "​سوا سوا​" بعد يوم من طرحها على يوتيوب.

وتعتبر الأغنية بمثابة عودة للديك للفن بعد غياب غياب ثمانية أشهر أما الإخراج فللمخرجة رندلى قديح​ التي اختارت شاطيء البحر والديكورات والأجواء من وحي الصيف وأجوائه الفرحة.

الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع ريان وميكس وماستر فادي جيجي.

ويقول مطلع الأغنية :"كل شب وبنت خلقو ع هيدي الأرض.. خلقو لحتي يحبو وينغرمو ببعض .. كلن حرين كيف بيختارو بعضن إلا انتي ملكي وممنوع الرفض.. سوا سوا بدنا نبقى سوا..كل العمر منك ما برتوى وبصدري لو ضاق النفس بتنفسك بدل الهوى.

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