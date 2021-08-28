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ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:06 ص
ليفربول
ليفربول
علي خلاف
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يستعد مسؤولو ليفربول الإنجليزي لضم صفقة جديدة قبل نهاية فترة التعاقدات الصيفية الحالية، بناء على طلب المدرب الألماني يورجن كلوب.

ليفربول يضم صفقة جديدة

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس"، أن ليفربول قدم طلبا رسميا لنادي برايتون، بشأن الحصول على خدمات ضم لاعب الوسط يفيس بيسوما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن بيسوما أحد أبرز اللاعبين الذين لقوا ترحبا من المدرب الألماني يورجن كلوب بضمه إلى "أنفيلد" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكملت الصحيفة أن برايتون يرغب في الحصول على مبلغ مالي مجزٍ من بيع بيسوما، حيث طلب النادي من ليفربول الحصول على مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب في الصيف الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيسوما البالغ من العمر 24 عاما مع برايتون صيف العام 2023، لكن النادي الإنجليزي فتح باب التفاوض مع الدولي المالي لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

ليفربول الدوري الانجليزي

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