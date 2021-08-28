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الزمالك يتحرك لضم صفقة ترغب في الانتقال إلى الأهلي

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:06 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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يكثف نادي الزمالك مفاوضاته خلال الساعات القليلة الماضية، مع مصطفى البدري جناح الإنتاج الحربي، لدراسة إمكانية الظفر بخدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك مفاوضات مكثفة وقوية بين إدارة الإنتاج الحربي، والزمالك ومصطفى البدري.

ويترقب مصطفى البدري، موقف إدارة الإنتاج الحربي من بيعه خلال الفترة المقبلة، كما يترقب أيضًا حسم موقفه من النادي الأهلي.

وشارك مصطفى البدري، 27 مباراة هذا الموسم بقميص الإنتاج الحربي، وتمكن من تسجيل 10 أهداف، كما ساهم في صناعة هدفين.

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