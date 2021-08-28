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الزمالك يتحرك لضم صفقة ترغب في الانتقال إلى الأهلي
السبت 28/أغسطس/2021 - 04:06 ص
غدير أحمد
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يكثف نادي الزمالك مفاوضاته خلال الساعات القليلة الماضية، مع مصطفى البدري جناح الإنتاج الحربي، لدراسة إمكانية الظفر بخدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك مفاوضات مكثفة وقوية بين إدارة الإنتاج الحربي، والزمالك ومصطفى البدري.
ويترقب مصطفى البدري، موقف إدارة الإنتاج الحربي من بيعه خلال الفترة المقبلة، كما يترقب أيضًا حسم موقفه من النادي الأهلي.
وشارك مصطفى البدري، 27 مباراة هذا الموسم بقميص الإنتاج الحربي، وتمكن من تسجيل 10 أهداف، كما ساهم في صناعة هدفين.
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