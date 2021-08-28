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مفاجأة جديدة بشأن مستقبل نجم الأهلي
السبت 28/أغسطس/2021 - 04:31 ص
غدير أحمد
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كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، آخر تطورات مستقبل المحترف النيجيرى جونيور أجايى، لاعب وسط القلعة الحمراء.
وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "يبدو أن أجايى سيفجر مفاجأة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتراجع مستوى جونيور أجايى الفني منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.
وتوجه الأهلى للاستغناء عن جونيور أجايى ولاعب أجنبى آخر والأقرب هو الكونغولى والتر بواليا الذى يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء.
وذلك من أجل قيد الثنائى الجدد بيرسى تاو القادم من برايتون الإنجليزى ولويس ميكيسونى القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلى فى التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.
والجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، يحاول ضم أجايى لتدعيم صفوف الفقلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.
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