مفاجأة جديدة بشأن مستقبل نجم الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، آخر تطورات مستقبل المحترف النيجيرى جونيور أجايى، لاعب وسط القلعة الحمراء.





وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "يبدو أن أجايى سيفجر مفاجأة خلال الأيام القليلة المقبلة".





وتراجع مستوى جونيور أجايى الفني منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.





وتوجه الأهلى للاستغناء عن جونيور أجايى ولاعب أجنبى آخر والأقرب هو الكونغولى والتر بواليا الذى يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء.





وذلك من أجل قيد الثنائى الجدد بيرسى تاو القادم من برايتون الإنجليزى ولويس ميكيسونى القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلى فى التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.





والجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، يحاول ضم أجايى لتدعيم صفوف الفقلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.



