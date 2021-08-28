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مناقشة لطيفة بين مي العيدان ونادين نجيم على تويتر... ما علاقة صالون زهرة؟

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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علقت الإعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ بتغريدة كشفت عن متابعتها لمسلسل ​صالون زهرة​ من بطولة الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والممثل السوري ​معتصم النهار​، وذكرت بعض تفاصيل إحدى حلقاته.

فنشرت صورة مركبة لـ نادين وعلقت عليها :اللي بيسمعك بيقول بنتك فاتت بكتاب التاريخ هلق اذا ٢٣ و ٢٩ عنسوا و اذا جمعناهن مع بعض... العمى بعدا صبية وبلي".

لترد نادين بتعليق :"طب والله معها حق حتى لو جمعناهم بعدا صبية".

أما الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ فعلقت على منشور زميلتها مي العيدان فكتبت :"ام ميوش شهرتج الحدود وفي ناس اشكثر بينغثون …… الله يكفيج شر عيون خلقه".

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