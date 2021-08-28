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مناقشة لطيفة بين مي العيدان ونادين نجيم على تويتر... ما علاقة صالون زهرة؟
السبت 28/أغسطس/2021 - 04:24 ص
لمياء علي
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علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان بتغريدة كشفت عن متابعتها لمسلسل صالون زهرة من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار، وذكرت بعض تفاصيل إحدى حلقاته.
فنشرت صورة مركبة لـ نادين وعلقت عليها :اللي بيسمعك بيقول بنتك فاتت بكتاب التاريخ هلق اذا ٢٣ و ٢٩ عنسوا و اذا جمعناهن مع بعض... العمى بعدا صبية وبلي".
لترد نادين بتعليق :"طب والله معها حق حتى لو جمعناهم بعدا صبية".
أما الإعلامية الكويتية فجر السعيد فعلقت على منشور زميلتها مي العيدان فكتبت :"ام ميوش شهرتج الحدود وفي ناس اشكثر بينغثون …… الله يكفيج شر عيون خلقه".
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