بعد سحب الدكتوراة من محمد رمضان.. الجمهور ينقسم مابين متضامن معه ومهاجم له





تصدر النجم محمد رمضان، محرك البحث جوجل، خلال يومان متواصلين، عقب حصوله على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت بالأضافة لحصوله على لقب سفير الشباب العربى.





ألا أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني، أعلن سحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما اتضح وجود النجم في قضية وفاة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والتطبيع مع إسرائيل بعد تداول مجموعة من الصور له مع عدة نجوم إسرائيليين.





ووجه محمد رمضان هجوماً عنيفاً من رواد مواقع التواصل الإجتماعي متهمين إياه بأنه حصل على الدكتوراة بمقابل مادي، وتم سحب الدكتوراة منه بعد يومان من حصوله عليها.





وحرص محمد رمضان، على توجيه الشكر للصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، بعدما أعلنت عن تضامن الشعب اللبناني مع محمد رمضان عقب هذا الهجوم بعد حصوله على الدكتوراة من لبنان.





وكتب "رمضان"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :." الصحفية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري ".









ولاقى المنشور إعجاب المتابعون وإنهالوا بالتعليقات وكان من بينهم:." هيفضل نمبر وان رغم أنف الحاقدين" "محمد رمضان بيتكرم نيابة عن أية الانجاز اللي عملوا " "لما تكدب كدبة وتصدقها" " التكريم اللي مش باينلوا ملامح دة أتاخد ولا اتلغى بس العموم أنت نمبر وان" "دكتوارة مزواة" "فكك يا دكتور من الحاقدين".











