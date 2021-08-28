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جيسيكا عازار وزوجها يستقبلان محمد رمضان بمنزلهما: "أهلا بك في بيروت"

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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استضافت الإعلامية اللبنانية ​جيسيكا عازار​ وزوجها رجل الأعمال اللبناني ​محمد صوفان​ الفنان المصري ​محمد رمضان​ بمنزلهما وشاركت صور لمتابعيها وظهروا مشيرين بعلامة "Number 1".

وعلقت : "كان من دواعي سرورنا إستقبالك هنا، شكراً على الطاقة الإيجابية، التي فعلاَ نحتاجها. أهلاً بك في بيروت".

كما حرصت جيسيكا على نشر مقاطع فيديو من الحفل الخاص الذي أقاموه في منزلهم وأحياه محمد رمضان، وبدت جيسيكا مع زوجها والحضور سعيدين جداً وهم يرقصون ويتمتعون بوقتهم على أنغام أغاني محمد القديمة والجديدة.

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