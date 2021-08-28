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خلافات كاريس بشار وسلاف فواخرجي تصل للقضاء

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تحدثت الممثلة السورية ​كاريس بشار​ عن الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، وفاجأت المتابعين بتصريحها عنها.

وكشفت كاريس، في حديث تلفزيوني ببرنامج "تفاعلcom" على قناة "العربية"، وجود خلاف بينها وبين سلاف، ما أدّى إلى اللجوء إلى القضاء، إذ رفعت كاريس دعوى قدح وذمّ في المحكمة.

وأشارت كاريس إلى أن الدعوى سببها حديث صحفي سيئ عنها، على حد قولها، أجرته سلاف. وأكدت كاريس أنها ربحت الدعوى، موضحة أنها تنازلت لاحقاً عن حقوقها المادية.

على صعيد آخر، تشارك كاريس في بطولة مسلسل "​جوقة عزيزة​"، ومن المقرر أن يخرجه ​تامر إسحق​ بعد عودته إلى دمشق إثر انتهائه من تصوير عشارية "سهرة" في بيروت.

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