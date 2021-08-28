اتحاد الكرة يجتمع اليوم.. وإيقاف شيكابالا 4 مباريات حسب اللوائح





يحتمع اليوم مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من أجل إتخاذ قرارات عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وعلم الفجر الرياضي أن محمود عبد الرازق شيكابالا سيتم إيقافه لمدة تتراوح من مباراتين إلي 4 مباريات عقب الأزمة التى حدثت بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال تسليم درع الدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي.





وحقق نادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة ليعود للتتويج باللقب.





ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



