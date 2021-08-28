Advertisements

اتحاد الكرة يجتمع اليوم.. وإيقاف شيكابالا 4 مباريات حسب اللوائح

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:03 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمود دياب
Advertisements

يحتمع اليوم مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من أجل إتخاذ قرارات عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم الفجر الرياضي أن محمود عبد الرازق شيكابالا سيتم إيقافه لمدة تتراوح من مباراتين إلي 4 مباريات عقب الأزمة التى حدثت بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال تسليم درع الدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي.

وحقق نادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة ليعود للتتويج باللقب.

ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

أخبار تهمك

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات ريال مدريد لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ حوالي 6 ساعات

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

03:33 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements