مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أجريت يوم الخميس الماضي قرعة دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، والتي أقيمت في مدينة أسطنبول التركية.





حيث تقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.





حيث وقع نادي ليفربول الإنجليزي في المجموعة الثانية والتي تضم كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، وبورتو البرتغالي.





مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:





-15/09 ليفربول وميلان (الجولة الأولي).

-28/09 ليفربول وبورتو (الجولة الثانية).

-19/10 ليفربول وأتلتيكو مدريد (الجولة الثالثة).

-03/11 ليفربول وأتلتيكو مدريد (الجولة الرابعة).

-24/11 ليفربول وبورتو (الجولة الخامسة).

7/12 ليفربول وميلان (الجولة السادسة).



