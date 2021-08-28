مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا
السبت 28/أغسطس/2021 - 05:09 ص
غدير أحمد
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أجريت يوم الخميس الماضي قرعة دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، والتي أقيمت في مدينة أسطنبول التركية.
حيث تقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.
حيث وقع نادي ليفربول الإنجليزي في المجموعة الثانية والتي تضم كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، وبورتو البرتغالي.
مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:
-15/09 ليفربول وميلان (الجولة الأولي).
-28/09 ليفربول وبورتو (الجولة الثانية).
-19/10 ليفربول وأتلتيكو مدريد (الجولة الثالثة).
-03/11 ليفربول وأتلتيكو مدريد (الجولة الرابعة).
-24/11 ليفربول وبورتو (الجولة الخامسة).
7/12 ليفربول وميلان (الجولة السادسة).
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