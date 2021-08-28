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أحمد كامل لـ"الفجر الفني": شرف ليا أكون تريند على "حماقي".. وكوميكس أغنية "على عيني" نجاح

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:34 ص
أحمد كامل
أحمد كامل
كريم هاشم
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تصدر المطرب أحمد كامل، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب" بأغنية "على عيني"، والتي تزامن مع طرحها طرح أغاني أخرى لكل من محمد حماقي "أغنية "تك" ، ورامي جمال "ممكن نتفق"، واليمنية بلقيس فتحي "دبلوماسي، وأحمد سعد "200 جنيه، ومحمد رمضان "على الله" والتي استطاع كامل انا يحتل التريند في وجود هؤلاء.

وقال احمد كامل في تصريح خاص لـ"لفجر الفني"، إن تفوقه على النجم الكبير محمد حماقي لمدة 9 أيام وتصدره التريند شرف كبير له، مشيرًا إلى إنه عرف ذلك بالصدفة، وإنه قابل حماقي في وقت سابق في لبنان، وتحدث معه وإنه يحترمه ويحترم فنه كثيرًا.


وتابع احمد كامل، إنه لا يهتم بالتريند، وبمجرد نزول الأغنية، يتفرغ من جديد لعمل أغاني أخرى، مضيفًا إلى إنه سوف يطرح أغنية أخرى قريبًا قائلًا: " عندي أغنية تاني أحسن من "على عيني".

وأضاف أحمد كامل، إنه تابع استخدام الجمهور أغنية "على عيني" كوميكس من جمهوره على السوشيل ميديا، وإن ذلك لم يغضبه على الإطلاق، موضحًا إن ذلك يعتبر نجاح وأن الجمهور من حقه أن يرى كل الأعمال بالطريقة التي تعجبه".

واستكمل "كامل" في تصريحاته لـ"الفجر الفني"، أن العلاقة بينه وبين جمهوره لم تكن متوترة في يومًا ما، قائلًا: "أنأ دائمًا بتعامل على السوشيل ميديا والبروفيل عندي عادي مش بروفيل فنان أو شخص معروف، موضحًا "بلعب فيفا أنا وأصحابي".


تفوق كامل على حماقي

وكانت أغنية "على عيني" حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واقتربت من 6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع متفوقًا على نجوم كبار، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وتوزيع أسلام الأزرق".


كلمات أغنية "على عيني"

"انا كداب .. انا مانستش
فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش 
ومهما بغني لغيابك وللنسيان 
رجوعك غنوة لسة ف قلبي ماتغنتش 

اشوفك فين .. وحشتيني 
غيابك مش وجع هيروح .. ده شوك ماشي فـ شراييني
بقيت ماكرهش سيرة الموت 
عشان انا مت فعلا لما نسيتيني 

على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد
على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد
على عيني اقول للناس .. حكاية وانتهت وخلاص 
وانا فـ سري بحبك تاني كل ما اقول هحب جديد

تعبت خلاص من التمثيل 
انا لا بخير ولا قلبي بقى عايش ومش بيميل  
بتوّه نفسي فـ الدنيا والاقيني 
بقول الصبح انا كويس .. واموت بالليل 

طلعتي لسة ويايا 
ومانستكيش ولا هنسى .. ولا وجعي ده ليه نهاية 
فرحت اني بقيت مابكيش قصاد الناس 
واتاري دموعي نزلت مني جوايا"


أبرز أعمال أحمد كامل

كر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.

الكلمات المفتاحية

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