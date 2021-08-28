التفاصيل المادية في عقد حسام حسن مع الأهلي

أعلن مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة السكندري، لمدة خمس سنوات قادمة.





وكشف مصدر خاص داخل صفوف النادي الأهلي، التفاصيل المادية فى عقد حسام حسن مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجر الرياضي". صفقة التعاقد مع حسام حسن سوف تكلف خزينة النادي الأهلي حوالي 25 مليون جنيه".





وتابع:" تم الاتفاق على دخول بعض لاعبو المارد الأحمر في الصفقة على سبيل الإعارة، وهما فهد جمعة، وأحمد رمضان "بيكهام"، بالإضافة إلى استمرار محمد شكرى على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد.



