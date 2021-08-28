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جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق
السبت 28/أغسطس/2021 - 06:00 ص
غدير أحمد
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هاجمت جماهير نادي برشلونة، مهاجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان، عقب مران البارسا، في إطار استعداداته لمواجهة خيتافي بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
ووفقًا بما نقلت كاميرات قناة "Gol" الإسبانية، خروج جريزمان بسيارته من المدينة الرياضية، وكانت تنتظره بعض الجماهير في الخارج".
وأوضحت لقطات الفيديو، أحد الجماهير يقول لجريزمان: "استيقظ، استيقظ الآن يا جريزمان، أيها المهرج".
وشارك جريزمان مع برشلونة هذا الموسم في أول جولتين بالليغا أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، لكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف، مما زاد الانتقادات ضده.
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