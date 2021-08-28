جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

هاجمت جماهير نادي برشلونة، مهاجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان، عقب مران البارسا، في إطار استعداداته لمواجهة خيتافي بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.





ووفقًا بما نقلت كاميرات قناة "Gol" الإسبانية، خروج جريزمان بسيارته من المدينة الرياضية، وكانت تنتظره بعض الجماهير في الخارج".





وأوضحت لقطات الفيديو، أحد الجماهير يقول لجريزمان: "استيقظ، استيقظ الآن يا جريزمان، أيها المهرج".





وشارك جريزمان مع برشلونة هذا الموسم في أول جولتين بالليغا أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، لكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف، مما زاد الانتقادات ضده.



