Advertisements

بيراميدز يرفض بيع نجمه للأهلي

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:31 ص
بيراميدز
بيراميدز
أشرف عبد الناصر
Advertisements
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع بيراميدز بشان التعاقد ةمع
إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط في خدمات إبراهيم عادي في الميركاتو الصيفي القادم بعد أن تأهل الفريق لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ونفس الأمر فيما يتعلق برحيل عبدالله السعيد للزمالك.

وأضاف، ان إدارة الأهلي خاطبت بيراميدز بخصوص التعاقد مع إبراهيم عادل بعد العرض الرسمي الذي تلقاه مسئولو الأهلي من بيراميدز للتعاقد مع ناصر ماهر.

واختتم الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بمواجهة أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام أمس الجمعة.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة الفخرية منه

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

08:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements