بيراميدز يرفض بيع نجمه للأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع بيراميدز بشان التعاقد ةمع

إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط في خدمات إبراهيم عادي في الميركاتو الصيفي القادم بعد أن تأهل الفريق لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ونفس الأمر فيما يتعلق برحيل عبدالله السعيد للزمالك.





وأضاف، ان إدارة الأهلي خاطبت بيراميدز بخصوص التعاقد مع إبراهيم عادل بعد العرض الرسمي الذي تلقاه مسئولو الأهلي من بيراميدز للتعاقد مع ناصر ماهر.





واختتم الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بمواجهة أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام أمس الجمعة.



