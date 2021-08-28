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مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:01 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
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أجريت يوم الخميس الماضي قرعة الدور الأول "دور المجموعات"، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021: 2022، في مدينة أسطنبول التركية.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ووقع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي، ويونج بويز.

وجاءت مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في دور المجموعات كالتالي:

ـ الثلاثاء 14 سبتمبر، الجولة الأولى، يونج بويز.
ـ الأربعاء 29 سبتمبر، الجولة الثانية، فياريال.
ـ الأربعاء 20 أكتوبر، الجولة الثالثة، أتلانتا.
ـ الثلاثاء 2 نوفمبر، الجولة الرابعة، أتلانتا.
ـ الثلاثاء 23 نوفمبر، الجولة الخامسة، فياريال.
ـ الأربعاء 8 ديسمبر، الجولة السادسة يونج بويز.

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مانشستر يونايتد رياضة اخبار االرياضة

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