قيمة انتقال نجم توتنهام إلى واتفورد

توصل توتنهام هوتسبير لااتفاق مع واتفورد سينتقل بموجبه لاعب الوسط موسى سيسوكو إلى واتفورد لمدة عامين.





وقال واتفورد في بيان إن "الدولي الفرنسي سيكون متاحا للمشاركة أمام توتنهام يوم الأحد".





ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن "قيمتها تصل إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.89 مليون دولار)".





وانضم سيسوكو البالغ عمره 32 عاماً إلى توتنهام من نيوكاسل يونايتد في 2016 ولعب 202 مباراة مع توتنهام في كل المسابقات.





وخاض 44 مباراة في موسم 2018-2019 وساعد توتنهام على بلوغ نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام ليفربول.





وفاز توتنهام بأول مباراتين له في الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما حقق واتفورد انتصاراً واحداً وخسر في مباراة حتى الآن.



