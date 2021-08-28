باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لعدم الحاجة إلى خدماتهم خلال المرحلة المقبلة.





وأشار إلى أنه تم الاستقرار على رحيل كل من "حميد أحداد ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد الرحيم جنش بالإضافة إلى محمود عبد العزيز".





ومن المقرر أن يتم بيع هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري، لتعويض الفريق بصفقات أفضل من أجل الاستمرار على حصد البطولات والألقاب.



