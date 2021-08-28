بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس السابق ليعود إلى أولد ترافورد بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما.





ووفقا للتقارير الصحفية اليوم فإن التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد في وجود كريستيانو رونالدو ستكون على النحو التالي:





في حراسة المرمى





دافيد دي خيا (دين هندرسون).





في خط الدفاع





آرون فان بيساكا (ديوغو دالوت)، هاري ماغوير (إيريك بايلي)، رافائيل فاران (فيكتور لينديلوف)، لوك شاو (أليكس تيليس).





في خط الوسط





سكوت مكتوميناي (نيمانيا ماتيتش أو بريرا)، برونو فيرنانديز (خوان ماتا أو جيسي لينغارد)، بول بوغبا (دوني فان دي بيك أو فريد).





في خط الهجوم





جادون سانشو (دانيل جيمس أو أمادا)، رونالدو (ماسون غرينوود أو إدينسون كافاني)، ماركوس راشفورد (أنتوني مارسيال).



