محمد موسى ناعيا حمدي الكنيسي: أفنى عمره في خدمة المهنة والوطن

نعى الإعلامي محمد موسى، وفاة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى بالمعادي.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: رحم الله فقيد الإعلام الغالي أستاذنا ومثلنا الأعلى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي هذا الصوت الإذاعي الذي كان يجلجل عند نصر أكتوبر العظيم.. رحم الله رجلًا خدم هذا الوطن بكل أمانة وضمير.



